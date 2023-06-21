Подозреваемого в госизмене жителя Хабаровского края арестовали

Он содержится в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Суд арестовал жителя Хабаровского края, задержанного за государственную измену в виде финансирования Вооруженных сил Украины через криптовалюту, он содержится в московском СИЗО "Лефортово". Это следует из видео, распространенного Центром общественных связей ФСБ России в среду.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 28 июля 2023 года, с дальнейшим содержанием в ФКУ "СИЗО-2", расположенном на улице Лефортовский Вал в Москве", - огласил решение судья. Мужчина - уроженец города Винницы, гражданин России.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержанный - житель Советско-Гаванского района Хабаровского края. Он причастен к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Установлено, что мужчина с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.