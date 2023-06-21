Суд оштрафовал Михаила Светова на 40 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента

Поводом послужило отсутствие соответствующей плашки на ролике политика на YouTube под названием "Смерть Сталина"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал лидера движения "Гражданское общество" Михаила Светова (признан в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей за то, что он не указал статус иноагента в одном из роликов на YouTube. Об этом ТАСС сообщила адвокат политика Валерия Аршинова.

"Мой доверитель Светов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети "Интернет" без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей. Поводом послужило отсутствие плашки иноагента на ролике Светова на YouTube под названием "Смерть Сталина", - сказала защитник.

Светов был включен Минюстом в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. В настоящее время он находится за пределами России.