В Киеве 100 тыс. потребителей остались без электричества

Причиной стала авария на электросетях

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авария на электросетях оставила без энергоснабжения 100 тыс. потребителей в Киеве. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"На сетях НЭК (национальной энергокомпании - прим. ТАСС) "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тыс. потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Власти отмечают, что причины и сроки ликвидации аварии уточняются.

В Telegram-канале компании "ДТЭК" уточняется, что экстренные отключения электричества происходят в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева, а также в Бучанском районе Киевской области.

Во вторник также сообщалось, что многие районы Киева остались без света. Позднее компания "Укрэнерго" заявила, что аварийное обесточивание четырех высоковольтных подстанций в Киеве привело к отключению от электричества 75 тыс. потребителей, электроэнергию пришлось поставлять по резервным линиям.