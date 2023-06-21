21 июня, 08:38,
обновлено 21 июня, 08:48
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили об обстреле поселка Розовка из РСЗО HIMARS

В оперативных службах региона сообщили, что один человек пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS поселок Розовка в Запорожской области, один человек пострадал. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В 09:10 [мск] нацисты киевского режима совершили обстрел поселка городского типа Розовка Куйбышевского района. Зафиксировано шесть прилетов. Есть повреждения и разрушения домов в частном секторе. Тяжелое ранение получил житель поселка, ему оказывается медицинская помощь. Предварительно, обстрел велся из РСЗО HIMARS", - сказали в оперативных службах.

В настоящее время ведутся работы по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда. Эвакуированы жители двух улиц, уточнили в оперативных службах. 

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