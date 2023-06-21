Блиновская прибыла в суд, где рассмотрят ходатайство о продлении ей домашнего ареста

Следствие просит продлить блогеру меру пресечения до 26 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Основатель проекта "Марафон желаний", блогер Елена Блиновская прибыла в среду в Пресненский суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия о продлении ей домашнего ареста по делу о неуплате 918 млн рублей налогов. Как передает корреспондент ТАСС, в сопровождении двух защитников она зашла в здание суда.

Следствие просит продлить Блиновской меру пресечения еще на один месяц - до 26 июля.

27 апреля ее задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования.

По решению суда Блиновская находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом. Позднее районный суд избрал запрет определенных действий ее супругу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Счета Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер.