В Архангельске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Из одной квартиры эвакуировали женщину с признаками отравления угарным газом

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Пятиэтажный жилой дом загорелся в центре Архангельска, из дома эвакуирована женщина с отравлением угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"В 10:48 мск на ул. Садовая, 9, произошел пожар в жилом доме. Дом пятиэтажный, многоквартирный. Из квартиры пожарные эвакуировали женщину с признаками отравления угарным газом. Передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

Из дома самостоятельно эвакуировались семь человек. На месте работают пожарные в составе 19 человек и 5 единиц техники. В 11:20 мск пожар локализован.