В Саратовской области в ДТП пострадали пять человек

В их числе оказался ребенок

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. В Балашовском районе Саратовской области при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

"В 12:28 (11:28 мск) около села Барки Балашовского района столкнулись два легковых автомобиля - Toyota и Lada Kalina. Пять пострадавших, в том числе ребенок, три года", - написал министр.

Глава ведомства добавил, что ребенка и двух взрослых отправили в больницу попутным транспортом. Остальных пострадавших осматривает фельдшер скорой помощи на месте.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, ДТП произошло на федеральной трассе P-22.