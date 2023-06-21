По делу Блиновской арестовали 35 иностранных счетов

Следствие планирует также наложить арест на совместное имущество Блиновских

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 30 счетов в иностранных банках арестованы в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Следствие планирует также наложить арест на совместное имущество Блиновских, заявила следователь СК в Пресненском районном суде Москвы, где в среду рассматривается ходатайство о продлении блогеру домашнего ареста.

"За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского", - сказала представитель СК. По ее словам, в ближайшее время планируется допросить 5 свидетелей и сделать еще 68 запросов в российские банки.

Следствие просит продлить Блиновской меру пресечения еще на один месяц - до 26 июля. 27 апреля ее задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования.

По решению суда Блиновская находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом. Позднее районный суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Счета Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер.