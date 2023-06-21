Что известно о ситуации вокруг пропавшего в Атлантике батискафа

OceanGate Expeditions 19 июня потеряла связь с аппаратом Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Что произошло

OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник".

К месту крушения лайнера аппарат был доставлен канадским судном Polar Prince.

Контакт с подводным аппаратом потеряли спустя примерно 1 час и 45 минут после погружения. По информации Sky News, батискаф должен был посылать каждые 15 минут сигнал, означающий, что все системы работают штатно.

Береговая охрана США сообщила, что команда батискафа состоит из пяти человек. По данным телеканала Sky News, на борту находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.

Спасательная операция

Поисковую операцию возглавила Береговая охрана США, так как эта часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов.

По ее данным, операция охватила территорию в 10 тыс. кв. миль, что эквивалентно 25 900 кв. км.

В поисках также участвует Канада, которая в том числе отправила в район операции военный самолет CP-140, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, а также спасательный самолет и корабль Kopit Hopson 1752.

На место поисков, помимо этого, направилось французское океанографическое судно Atalante с глубоководным автономным аппаратом, который может опускаться на глубину в несколько тысяч метров.

Береговая охрана США сообщила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска. Однако поиски источника не дали результатов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о готовности Военно-морских сил США в случае необходимости принять участие в поисках.

При этом британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что власти США не дали разрешение британской компании Magellan Limited направить в Атлантику специальный аппарат, способный поднять с большой глубины пропавший батискаф.

Что известно о батискафе "Титан"

Sky News со ссылкой на данные OceanGate Expeditions сообщил, что длина аппарата составляет 6,4 м, он способен опускаться на глубину 13 120 футов (4 км) и обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала, 10-дневное путешествие на батискафе стоит около $250 тыс.

Агентство Associated Press сообщило, что сотрудник OceanGate Expeditions еще в 2018 году предупреждал начальство, что аппарат "Титан" нуждается в дополнительных испытаниях, в противном случае его пассажиры могут подвергнуться опасности.

Телекомпания NBC со ссылкой на интервью Раша порталу Geek Wire, датированное январем 2020 года, напомнила, что основатель компании OceanGate Expeditions указывал, что корпус этого глубоководного аппарата демонстрировал признаки циклической усталости, из-за чего была снижена максимальная глубина его погружения.

О месте крушения "Титаника"