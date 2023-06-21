21 июня, 09:45,
обновлено 21 июня, 10:03

В Крыму заявили, что железнодорожное полотно повредили при "вмешательстве посторонних лиц"

Владимир Смирнов, архив
© Владимир Смирнов, архив

По данным Крымской железной дороги, пассажиров задержанных поездов доставили в пункты назначения автобусами

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Вмешательство посторонних лиц стало причиной повреждения железнодорожных путей на перегоне Владиславовка - Айвазовская в Республике Крым в среду, сообщается в Telegram-канале Крымской железной дороги.

Читайте также
У Феодосии повреждены железнодорожные путиВ Крыму восстановили движение после инцидента на железнодорожном участке

"Сегодня, 21 июня, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка - Айвазовская было повреждено железнодорожное полотно. В результате инцидента были задержаны два пригородных поезда сообщением Феодосия - Владиславовка. Все пассажиры были доставлены в пункты назначения автобусами. Благодаря оперативным и грамотным действиям профильных служб движение поездов было восстановлено в течение двух часов", - говорится в сообщении.

О повреждении железнодорожного полотна утром 21 июня сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным властей, никто не пострадал. По аналогичной причине в середине мая с рельсов сошло несколько вагонов с зерном в Симферопольском районе Крыма, было приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь. Проверкой ЧП занялись правоохранительные органы. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация