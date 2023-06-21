В Крыму заявили, что железнодорожное полотно повредили при "вмешательстве посторонних лиц"

По данным Крымской железной дороги, пассажиров задержанных поездов доставили в пункты назначения автобусами

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Вмешательство посторонних лиц стало причиной повреждения железнодорожных путей на перегоне Владиславовка - Айвазовская в Республике Крым в среду, сообщается в Telegram-канале Крымской железной дороги.

"Сегодня, 21 июня, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка - Айвазовская было повреждено железнодорожное полотно. В результате инцидента были задержаны два пригородных поезда сообщением Феодосия - Владиславовка. Все пассажиры были доставлены в пункты назначения автобусами. Благодаря оперативным и грамотным действиям профильных служб движение поездов было восстановлено в течение двух часов", - говорится в сообщении.

О повреждении железнодорожного полотна утром 21 июня сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным властей, никто не пострадал. По аналогичной причине в середине мая с рельсов сошло несколько вагонов с зерном в Симферопольском районе Крыма, было приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь. Проверкой ЧП занялись правоохранительные органы.