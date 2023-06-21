СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову

Согласно заявлению украинского ведомства, он обвиняется в "финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российскому бизнесмену Михаилу Шелкову обвинения в "финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Как утверждает ведомство в своем Telegram-канале, обвинения связаны с якобы осуществлявшимися поставками в Россию титана с расположенного в Днепропетровской области Демуринского горно-обогатительного комбината, бенефициарным владельцем которого, по версии СБУ, являлся Шелков.

В январе 2023 года высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать находящиеся в стране активы, принадлежащие Шелкову. В частности, суд взыскал в пользу государства квартиру и парковочное место в Одессе, склад рулонов нержавеющей стальной ленты, комплекс и квартиру в Никополе, колесный трактор, прицеп, автомобиль марки Lexus, четыре автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, денежные средства на банковских счетах, а также 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ВСМПО Титан Украина".

Шелков - российский бизнесмен, заместитель председателя совета директоров крупнейшего производителя титана в мире - корпорации "ВСМПО-Ависма".