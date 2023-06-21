Блиновская заявила в суде, что полностью признала вину

По словам блогера, она сотрудничает со следствием

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов блогер и основатель проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская заявила в суде, где в среду рассматривается ходатайство следствия о продлении ей домашнего ареста, что полностью признает вину и активно сотрудничает со следствием, передает корреспондент ТАСС.

"С первого дня задержания я заявила, что признаю свою вину, я и сейчас активно сотрудничаю со следствием. А на людей, кто взломал мой Telegram-канал, возбуждено уголовное дело", - сказала она. Ранее суд запретил Блиновской пользоваться интернетом. Однако после избрания ей домашнего ареста и наложения ограничений в ее Telegram-канале появились предложения о новом марафоне с ее личным участием.

Следствие просит продлить Блиновской меру пресечения еще на один месяц - до 26 июля. 27 апреля ее задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования.

По решению суда Блиновская находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом. Позднее районный суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Счета Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер.