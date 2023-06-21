Блиновская выплатила 30 млн из вменяемых ей 918 млн рублей неуплаченных налогов

Следствие просит продлить меру пресечения блогеру еще на один месяц

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов, выплатила 30 млн рублей в рамках возбужденного в ее отношении уголовного дела. Об этом сообщил один из ее адвокатов в Пресненском районном суде Москвы, где в среду рассматривается ходатайство о продлении ей домашнего ареста.

"Мы пытаемся погасить неуплаченный налог. На сегодняшний момент это, конечно, не так много - 30 млн рублей", - сказала защитник.

Следствие просит продлить Блиновской меру пресечения еще на один месяц - до 26 июля. 27 апреля ее задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования.

По решению суда Блиновская находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом. Позднее районный суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Счета Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер.