Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 7,1 тыс. га

В зоне потенциального риска находятся пять сел

БАРНАУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла почти в два раза - с 3,4 до 7,1 тыс. га. Об этом сообщается в официальном аккаунте Минприроды региона.

"По последним данным мониторинга с воздуха, площадь пожара составляет 7 176 га", - говорится в опубликованном сообщении.

Пожар в Егорьевском районе начался 19 июня. По данным МЧС, ближайший к месту возгорания населенный пункт находится в 9 км. Эвакуировали 184 человека из детского психоневрологического интерната и туберкулезной больницы. Пять сел Егорьевского района Алтайского края находятся в зоне потенциального риска. "Приоритетным направлением в настоящее время является защита от огня населенных пунктов", - отметили в Минприроды.

Как уточнили в министерстве, сейчас в тушении пожара задействованы силы и средства Боровлянского лесхоза, учреждения по защите лесов региона "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники. Контролирует ситуацию с воздуха вертолет Robinson, тушить помогает самолет-амфибия Бе-200. В ближайшее время на помощь в Егорьевский район прибудут спасатели из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.