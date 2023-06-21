21 июня, 10:23

В Херсонской области обнаружили два тайника с танковыми и артиллерийскими снарядами

Боеприпасы уничтожены на месте

ГЕНИЧЕСК, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в Херсонской области два тайника, в которых содержалось около 30 танковых и артиллерийских снарядов. Об этом в среду сообщается на сайте "МВД-медиа".

"В лесополосе рядом с селом Новокиевка в Херсонской области сотрудники полиции выявили схрон с боеприпасами. Из него правоохранители изъяли 22 танковых кумулятивных и осколочно-фугасных снаряда калибра 125 мм с пороховыми зарядами к ним, а также 3 осколочно-фугасных снаряда калибра 152 мм", - говорится в сообщении.

Еще один тайник полицейские обнаружили вблизи поселка Чаплынка. "Из схрона были изъяты боевая часть для установки реактивной системы залпового огня "Град", снаряд калибра 152 мм, 2 снаряда калибра 120 мм и мина калибра 122 мм", - говорится на сайте.

Обнаруженные боеприпасы уничтожены на месте путем подрыва. 

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