Суд до 26 июля продлил домашний арест Блиновской

Кроме того, судья принял решение о сохранении запретов, в том числе на пользование интернетом и мобильной связью

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в среду продлил еще на месяц срок домашнего ареста основателю проекта "Марафон желаний", блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Блиновской Елены Олеговны удовлетворить, продлить срок домашнего ареста обвиняемой на один месяц, то есть до 26 июля", - огласила постановление судья. Кроме того, суд сохранил избранные ранее блогеру запреты, в том числе на пользование интернетом и мобильной связью.

Как ожидается, защита обжалует решение о продлении домашнего ареста, так как в ходе заседания настаивала на избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Свое ходатайство следователь мотивировала тем, что обвиняемая может оказать давление на свидетелей, которые находятся от нее в служебной и материальной зависимости, может скрыться от следственных действий или уничтожить доказательства по делу. "За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета, кроме того, планируется наложить аресты на имущества обвиняемых Блиновской и Блиновского, - рассказала представитель СК. - Действуя совместно с Блиновским [его мужа] с 2019 по 2021 год, приобретя денежные средства, легализовала их".

По ее словам, в ближайшее время планируется допросить пять свидетелей и сделать 68 запросов в российские банки. Представитель прокуратуры поддержал доводы следствия и также попросил продлить Блиновской домашний арест.

О речи Блиновской

Обвиняемая, начиная свою речь, расплакалась, попросила суд не продлевать ей домашний арест. "С первого дня задержания я заявила, что признаю свою вину, я и сейчас активно сотрудничаю со следствием. А на людей, кто взломал мой Telegram-канал, возбуждено уголовное дело", - сказала она. Ранее суд запретил ей пользоваться интернетом. Но после избрания блогеру домашнего ареста и наложения ограничений в ее Telegram-канале появились предложения о новом марафоне с ее участием.

По словам Блиновской, избрание более мягкой меры пресечения, например запрета определенных действий, позволит ей посещать институт психоанализа, где она проходит обучение, это благоприятно отразится на ее малолетних детях. "Я пророссийский человек, и я всегда за это топлю", - сказала она.

Настаивая на смягчении меры пресечения, защитник блогера заявила, что Блиновская сотрудничает со следствием и предоставляет СК всю необходимую информацию. "Четверо детей находятся в стрессе из-за того, что мама постоянно дома и никуда не выходит, - подчеркнула в суде представитель блогера. - Мы пытаемся погасить неуплаченный налог, на сегодняшний момент это, конечно, не так много - [уплачено] 30 млн рублей".

Под домашним арестом Блиновская находится в коттеджном поселке "Миллениум", который расположен в Истринском районе. Срок предварительного следствия по делу продлен до 26 июля.