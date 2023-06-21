21 июня, 10:36,
обновлено 21 июня, 10:55
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что украинские войска дважды за пять минут обстреляли республику

Украинские военнослужащие выпустили 20 ракет

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за пять минут нанесли два удара из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории ДНР, выпустив в общей сложности 20 ракет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, в 13:25 мск украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по поселку Озеряновка, спустя пять минут столько же снарядов было выпущено по поселку Михайловка.

В новость были внесены изменения (13:55 мск) — скорректировано время и количество обстрелов. 

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