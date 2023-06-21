В Петербурге мужчину осудили на 15 лет за съемку порнографии с участием двух дочерей

По решению суда, мужчина также будет принудительно лечиться у психиатра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Красносельский суд Петербурга вынес обвинительный приговор местному жителю, который подвергал сексуальному насилию двух несовершеннолетних дочерей и снимал порнографические материалы с их участием, сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Шитикова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, два эпизода", пп. "а", "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов", пп. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в ред. от 29.02.2012", - говорится в сообщении.

Процесс проходил в закрытом режиме. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима с принудительной мерой в виде наблюдения и лечения у психиатра. В пользу каждой из потерпевших с мужчины взыскали по 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что обе пострадавшие приходятся подсудимому родными дочерями. Под стражей мужчина находится с февраля 2020 года.