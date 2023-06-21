В Ярославле возбудили дело по факту мошенничества на 221 млн рублей при строительстве дома

Компания получила деньги от покупателей, но не передала в собственность жилые помещения

ТАСС, 21 июня. Коммерческая компания, заключив договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Ярославле, получила от дольщиков более 221 млн рублей, но не передала жилые помещения в собственность, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Следственными органами следственного управления СК России по Ярославской области по результатам мониторинга СМИ, а также по материалам органов прокуратуры Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В 2015 году коммерческая организация получила разрешение на строительство многоквартирного дома на Московском проспекте в Ярославле. По версии следствия, после заключения договоров участия в долевом строительстве компания получила от граждан более 221 млн рублей. Позже строительные работы на объекте прекратились, а жилые помещения не передали в собственность.