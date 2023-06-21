СМИ: в Мертвом море в Израиле утонул 75-летний мужчина

По информации Maariv, врачи скорой помощи нашли его на берегу без сознания, пульс не прощупывался, дыхание отсутствовало

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /ТАСС/. Мужчина утонул в Израиле во время купания в Мертвом море. Об этом сообщила в среду газета Maariv.

По ее информации, мужчине было 75 лет. По словам врачей скорой помощи, они нашли его на берегу без сознания, пульс не прощупывался, дыхание отсутствовало. Спасатели пытались сделать ему искусственное дыхание, но это не помогло, в итоге медики констатировали смерть мужчины.

Мертвое море расположено между Израилем, Западным берегом реки Иордан и Иорданией, его береговая линия считается самой низкой точкой на земной поверхности, а сам водоем является одним из наиболее соленых в мире.

Из-за повышенного содержания солей и минералов его вода выталкивает тело человека на поверхность, из-за чего считается, что в Мертвом море нельзя утонуть, однако такие случаи происходят регулярно. Так, в марте 2023 года там утонула 77-летняя женщина.