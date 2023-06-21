Sky: как минимум пять судов участвуют в поиске батискафа "Титан"

По данным телеканала, еще несколько прибудут позже

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. По меньшей мере пять судов участвуют в поиске аппарата "Титан", еще несколько прибудут позже. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.

Как отмечают эксперты, мнение которых приводит телеканал, определение точного местонахождения аппарата является одной из самых "серьезных задач". При этом обнаружить батискаф крайне сложно из-за его малых размеров и большой глубины, на которую он, вероятно, опустился.

По словам экспертов, утрата связи с аппаратом указывает на возможную проблему с электричеством, поэтому внутри батискафа сейчас "очень холодно и очень темно".