"Эльгауголь" окажет помощь семье погибшего на Эльгинском месторождении

По факту случившегося проводится проверка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Эльгауголь" окажет материальную поддержку семьям погибшего и пострадавших на Эльгинском месторождении, по факту случившегося проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе ЭЛСИ ("Эльгауголь" входит в ЭЛСИ).

"По факту случившегося проводится проверка. Вся команда, которая занимается развитием Эльгинского угольного проекта выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Руководство проекта обеспечит всю необходимую поддержку семье погибшего и пострадавших, а также гарантирует материальные выплаты для организации траурных мероприятий и денежные компенсации", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Якутии сообщили, что на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе Якутии погиб электрогазосварщик, двое слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, в среду около 11:30 (05:30 мск) во время сварки на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости. Прокуратура и СК проводят проверки.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля.