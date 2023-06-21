В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство женщины

По данным следствия, в октябре 2002 года мужчина избил и изнасиловал женщину, затем нанес резаные ранения и скрылся, похитив ее имущество

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Столичные следователи раскрыли убийство женщины в Москве, которое было совершено 20 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1965 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2002 года мужчина, находясь на территории Ивановского лесопарка в Москве, избил и изнасиловал женщину. Затем он нанес ей множественные резаные ранения, от которых та погибла на месте преступления, и скрылся, похитив принадлежащее ей имущество.

"В ходе совместной работы следователей и криминалистов столичного СК совместно с сотрудниками 10-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России проведен большой объем следственных и процессуальных действий, в ходе которых по уголовному делу назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, а выявленные генетические признаки при их проверке по федеральной базе данных геномной информации совпали с генетическими признаками мужчины, ранее поставленными на учет теми же следователями в связи с расследованием другого убийства, совершенного в 2003 году. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство несовершеннолетней и покушение на ее изнасилование", - сказали в ГСУ.

Также там отметили, что обвиняемый вину не признал, а от дачи показаний отказался.