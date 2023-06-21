Глава МЧС сообщил о гибели 41 человека после подрыва Каховской ГЭС

Более 23 тыс. жилых домов оказались в зоне затопления

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек эвакуированы после подрыва Каховской ГЭС, 41 человек погиб, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков на совещании с членами правительства.

"Спасено более 2 тыс. человек, в том числе 209 детей, обнаружены тела 41 погибшего, госпитализирован 121 человек. Из затопленных населенных пунктов оперативно эвакуированы более 8 тыс. человек, в том числе 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин", - сказал он.

Министр также отметил, что в настоящее время в 21 пункте временного размещения находятся 1 935 человек. "Им оказывается всесторонняя помощь, осуществляется обеспечение питанием и предметами первой необходимости. Для обеспечения аварийно-спасательных работ и потребностей пострадавшего населения из государственного материального резерва и резерва МЧС России силами спасательных центров в Херсонскую область доставлена необходимая техника и оборудование", - сказал Куренков.

Президент поинтересовался у министра, нужна ли дополнительная помощь. Куренков ответил, что "проблемы всплывают буквально ежедневно". "Мы по поводу помощи обращаемся в рамках правительственной комиссии [возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин]", - сказал глава МЧС.

В зоне затопления

По словам министра, свыше 23 тыс. жилых домов и более 150 социально-административных объектов оказались в зоне затопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

"В результате разрушения плотины Каховской ГЭС произошло подтопление 23 населенных пунктов Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных районов Херсонской области. В зоне затопления оказалось более 23 тыс. жилых домов, 152 социально-значимых административных и инфраструктурных объекта", - сказал он.

Также, по словам Куренкова, затоплена территория Нижнеднепровского национального парка и 12 кладбищ. "Решением правительственной комиссии по ЧС сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования", - подчеркнул министр.

Глава МЧС также сообщил, что в зону бедствия направлена группировка сил, в составе которой находятся спасатели МЧС России, военнослужащие Минобороны, специалисты федеральных структур и органов власти Херсонской области. "На сегодняшний день численность группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет более 1,5 тыс. человек и 350 единиц техники, в их числе 91 специалист в области ликвидации последствий химического и биологического заражения, которые выполняют работу по специальной обработке социально значимых объектов, многоквартирных домов и кладбищ", - добавил он.