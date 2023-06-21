На северо-западе Москвы загорелись несколько бытовок

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бытовки загорелись на площади 200 кв. м на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

"По адресу: Митинская улица, д. 34, корп. 1, горят бытовки. Площадь пожара составляет около 200 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 15:26. "По предварительной информации, по адресу: ул. Митинская, дом 34, корпус 1, происходит возгорание бытовок. Площадь пожара устанавливается", - сообщили в главке.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.