21 июня, 13:19

На румынском НПЗ Petromidia на побережье Черного моря произошел пожар

На место происшествия прибыли 9 специальных пожарных машин и 10 машин скорой помощи, также прибудут еще 5 специальных автомобилей служб по чрезвычайным ситуациям

ТАСС, 21 июня. Пожар возник в среду на принадлежащем компании "Казмунайгаз" румынском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia, расположенном на побережье Черного моря. Об этом сообщило агентство Agerpres.

В тушении задействовано 20 аварийно-спасательных бригад. По информации агентства, власти Румынии объявили высший уровень готовности. На место происшествия прибыли 9 специальных пожарных машин и 10 машин скорой помощи, также прибудут еще 5 специальных автомобилей служб по чрезвычайным ситуациям.

О причинах пожара и пострадавших не сообщается. 

Теги:
Румыния
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