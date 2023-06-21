В Тюмени два грузовика столкнулись на кольцевой дороге

По данным УГИБДД по Тюменской области, пострадавших нет, движение ограничено

ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Два грузовика столкнулись на тюменской кольцевой автомобильной дороге, движение ограничено. Об этом ТАСС сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

"Без пострадавших. На месте сейчас работают два наряда дорожно-патрульной службы. Стараются побыстрее устранить все последствия и оформить ДТП, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта. Движение ограничено, грузовики перекрыли собой дорогу", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о столкновении двух грузовиков.