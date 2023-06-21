Суд в Армении осудил азербайджанского военного на 20 лет лишения свободы

Хусейн Ахундов признан виновным в незаконном пересечении государственной границы, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также убийстве охранника комбината

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Сюникской области Армении осудил на 20 лет лишения свободы азербайджанского военнослужащего Хусейна Ахундова, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы Армении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

"Хусейн Ахундов приговорен к 20 годам лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Азербайджанский военный был задержан в Армении 13 апреля текущего года.