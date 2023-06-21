Суд в Калуге вынес приговор двум жителям Иркутска, изготовившим 190 кг наркотиков

Мужчине назначено наказание в виде 16 лет и 3 месяцев в исправительной колонии строгого режима, женщине - 12 лет и 1 месяца в колонии общего режима

КАЛУГА, 21 июня. /ТАСС/. Калужский областной суд вынес приговор двум жителям Иркутска за изготовление более 190 кг синтетических наркотиков на территории Медынского района. Мужчине назначено наказание в виде 16 лет и 3 месяцев в исправительной колонии строгого режима, женщине - 12 лет и 1 месяца в колонии общего режима, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Калужской области.

"Калужский областной суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя и 49-летней жительницы города Иркутска. Они признаны виновными в том, что в 2021 году вступили в организованную преступную группу в целях производства наркотических средств, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 ч. 5 (незаконное производство наркотических средств) и ст. 228.3 ч. 2 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере). По совокупности этих преступлений мужчине назначено наказание в виде 16 лет 3 месяцев лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, женщине - в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что жители Иркутска, переехавшие в Калужскую область, выполняли указания руководителя преступной группы. Мужчина купил земельный участок и дом в деревне Воронино Медынского района, где оборудовал нарколабораторию. "В этой лаборатории осужденные произвели в общей сложности более 190 кг синтетического наркотика. Однако в незаконный оборот эти наркотики не поступили, так как в мае 2022 года преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Калужской области", - уточнили в пресс-службе, добавив, что в лаборатории было обнаружено более 20 кг прекурсора наркотических средств.