Суд рассмотрит дело о пропаганде ЛГБТ в отношении онлайн-кинотеатра "Иви.ру" 13 июля

Ему грозит приостановка деятельности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Приостановка деятельности грозит онлайн-кинотеатру "Иви.ру" из-за демонстрации ЛГБТ-отношений, соответствующий протокол Останкинский суд Москвы рассмотрит 13 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"В суд поступил протокол в отношении ООО "Иви.ру", составленный по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Рассмотрение этого дела назначено на 13:00 мск 13 июля",- сказали в суде. Там не уточнили суть претензий к кинотеатру.

По этой статье юридическому лицу грозит штраф в размере до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в среду Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей по аналогичной статье за демонстрацию кинофильмов с ЛГБТ без маркировки "18+".