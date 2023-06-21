21 июня, 13:43,
обновлено 21 июня, 14:20

На северо-западе Москвы потушили пожар в бытовках

Бытовки загорелись на площади 200 кв. м

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пожар в бытовках, возникший на северо-западе Москвы, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар потушен, площадь пожара составила 200 кв. м", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что загорелись бытовки на северо-западе Москвы по адресу: Митинская улица, д. 34, корп. 1. Площадь пожара составляет около 200 кв. м.

По данным ГУ МЧС России по Москве информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 15:26. 

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