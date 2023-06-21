МО Канады подтвердило гибель двух членов экипажа упавшего в реку вертолета ВВС

По факту случившегося проводится расследование

ОТТАВА, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа транспортного вертолета CH-147F Chinook ВВС Канады, который во вторник упал в реку. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы канадского Минобороны.

"Вчера вечером были найдены два пропавших без вести члена экипажа CH-147F Chinook <...>. К сожалению, они не выжили", - сказано в документе. По факту случившегося проводится расследование, оно еще не завершено.

Инцидент произошел во вторник недалеко от военной базы в городе Петавава (провинция Онтарио) во время тренировочного полета. Вертолет упал в реку Оттава. На борту находились четверо военнослужащих, двоих удалось быстро обнаружить и доставить в больницу. Они уже выписаны.