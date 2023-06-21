21 июня, 13:47

В Улан-Удэ внедорожник сбил на остановке двух человек

Злоумышленник скрылся с места аварии

УЛАН-УДЭ, 21 июня. /ТАСС/. В Улан-Удэ в результате наезда внедорожника на автобусную остановку пострадали два человека. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД по Бурятии.

"Около 17:45 (12:45 мск) водитель автомобиля Toyota Land Cruiser во время движения по улице Ключевской совершил касательное столкновение с двумя иномарками попутного направления, после чего въехал в остановочный пункт. В результате аварии пострадали двое пешеходов, находившиеся на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Сразу после ДТП предположительный виновник аварии с места происшествия скрылся, однако автоинспекторы установили собственника внедорожника, а также личность находившегося в момент аварии за рулем 38-летнего гражданина. Мужчина задержан по горячим следам. 

Теги:
РоссияБурятия
© Информационное агентство ТАСС
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