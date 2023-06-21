Суд арестовал имущество начальника фонда капремонта в Красноярском крае на 39 млн рублей

Речь идет о земельном участке, жилом помещении в Москве, наличных денежных средствах и автомобиле

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Суд наложил арест на имущество генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, которого подозревают во взятке, на сумму более 39 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края наложен арест на имущество обвиняемого. <…> В целях обеспечения приговора в части взыскания гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 39 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, у обвиняемого арестован земельный участок, расположенный в Красноярском крае, жилое помещение в Москве, наличные денежные средства и автомобиль.

В период с 1 апреля 2022-го до 2 июня 2023 года обвиняемый предложил знакомому руководителю строительной компании за вознаграждение в размере 12 млн рублей обеспечивать его фирме регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ на территории Красноярского края в качестве подрядчика, а так же решать вопросы по принятию выполненных работ в случае выполнения их в ненадлежащем качестве. Достигнув договоренности, в мае 2023 года обвиняемый получил от директора коммерческой компании часть денег в размере 1,6 млн рублей. В начале июня ему была передана вторая часть денег в размере 5 млн рублей. Мужчину арестовали.