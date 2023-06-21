21 июня, 14:01,
обновлено 21 июня, 14:13
Военная операция на Украине

В СК предположили, что дроны-камикадзе ВСУ несли польские снаряды в Новой Каховке

Последствия обстрела Новой Каховки дронами-камикадзе
© Владимир Бондаренко/ Александр Полегенько/ ТАСС

В результате украинского удара по коммунальному предприятию города пострадали не менее пяти мирных граждан

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 21 июня. /ТАСС/. Дроны-камикадзе, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне нанесли удар по коммунальному предприятию Новой Каховки в Херсонской области, предположительно, несли польские снаряды. Об этом сообщил в среду журналистам представитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по объединенной группировке войск (сил).

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"Пострадали не менее пяти мирных граждан, один из которых скончался в больнице. По предварительным данным, обстрел произведен посредством сброса боеприпасов от ручного противотанкового гранатомета, предположительно, польского производства, усиленного сферическими поражающими элементами", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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