В СК предположили, что дроны-камикадзе ВСУ несли польские снаряды в Новой Каховке

В результате украинского удара по коммунальному предприятию города пострадали не менее пяти мирных граждан

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 21 июня. /ТАСС/. Дроны-камикадзе, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне нанесли удар по коммунальному предприятию Новой Каховки в Херсонской области, предположительно, несли польские снаряды. Об этом сообщил в среду журналистам представитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по объединенной группировке войск (сил).

"Пострадали не менее пяти мирных граждан, один из которых скончался в больнице. По предварительным данным, обстрел произведен посредством сброса боеприпасов от ручного противотанкового гранатомета, предположительно, польского производства, усиленного сферическими поражающими элементами", - сказал он.