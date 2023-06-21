СМИ: в Тунисе при крушении поезда погибли два человека

Как сообщило агентство Tunis Afrique Presse, более 30 человек пострадали

ТАСС, 21 июня. По меньшей мере два человека погибли, более 30 пострадали в результате крушения поезда в провинции Сус в ночь на среду. Об этом сообщило агентство Tunis Afrique Presse со ссылкой на директора по связям с общественностью Национальной железнодорожной компании Туниса (SNCFT).

По его сведениям, машинист поезда и один пассажир погибли на месте. Еще не менее 34 человек пострадали, их доставили в местные больницы, все они в стабильном состоянии.

Поезд следовал из столицы Туниса к городу Габес на побережье Средиземного моря, он сошел с рельсов недалеко от станции в провинции Сус, расположенной на северо-востоке страны.

Радио Mosaique FM проинформировало в среду, что глава Минтранса страны Раби Маджиди поручил начать расследование обстоятельств происшествия. В коммюнике, выпущенном ведомством, говорится, что содержание отчета будет предоставлено общественности со всеми подробностями. Сам Маджиди прибыл на место аварии вместе с главой SNCFT и группой технических экспертов.