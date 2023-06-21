Под Псковом в ДТП с туристическим автобусом погиб один человек

Четверо пострадали

ПСКОВ, 21 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо получили травмы различной степени тяжести при столкновении туристического автобуса с внедорожником на федеральной трассе Москва - Балтия в Псковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России Псковской области.

"Поступило сообщение о ДТП, совершенном на 461-м км дороги Москва - Балтия в Великолукском районе. Водитель автобуса Yutong, житель Крыма, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Nissan Patrol под управлением великолучанина, который выполнял поворот налево. В результате водитель внедорожника скончался", - сказала собеседница агентства.

В результате аварии пострадали четыре человека, в их числе второй водитель автобуса. Кроме того, ушибы зафиксированы у пассажирки легкового автомобиля. Среди пострадавших - два пассажира автобуса: у одного из них, жителя Крыма, диагностирован вывих. Второй - житель Херсонской области - госпитализирован с переломами и ушибами.

Как уточнили в пресс-службе, автобус выполнял туристический рейс в Крым.