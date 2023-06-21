Суд продлил арест трем участникам неонацистской группировки "Медведи SS"

Судебное заседание отложено на 3 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд продлил на три месяца арест трем участникам нацгруппировки "Медведи SS", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить <…> заключение под стражей на три месяца. Судебное заседание отложено на 3 августа в 14:00 мск", - сказал председательствующий судья.

На скамье подсудимых трое из девяти участников нацбатальона "Медведи SS". В ходе судебного заседания были установлены их личности: Святослав Шевченко, Андрей Федочук и Николай Принц.

Ранее ТАСС сообщал, что подсудимых обвиняют в действиях, направленных на насильственный захват власти в ДНР (ч. 3 ст. 24, ст. 323 УК ДНР), участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 327 УК ДНР) и обучении в целях совершения вышеперечисленных преступлений (ст. 232 УК ДНР).

Согласно данным прокуратуры Донецкой Народной Республики, которая занималась расследованием уголовных дел (на тот момент орган, объединял в себе функции СК и прокуратуры - прим. ТАСС), участники диверсионной штурмовой неонацистской группы "Медведи SS" были первыми фигурантами дела в отношении боевиков националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Жертвами неонацистов стали более 100 человек. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали показания.