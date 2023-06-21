Два человека пострадали в результате нападения с ножом в больнице Лондона

В полиции отмечают, что "травмы одного из пострадавших оцениваются как опасные для жизни"

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Два человека получили ножевые ранения в результате инцидента в больнице на северо-западе Лондона. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении лондонской полиции.

Отмечается, что "травмы одного из пострадавших оцениваются как опасные для жизни". Полиция задержала мужчину, устроившего нападение.

В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время произошедшее не рассматривается как "связанный с терроризмом инцидент". Больница закрывалась на короткий промежуток времени, но теперь работает в привычном режиме, добавили в полиции. Сотрудники правопорядка ведут расследование инцидента.