Мэр Новой Каховки считает, что Крым, Херсонщина и Запорожье не останутся без воды

Владимир Леонтьев отметил, что Северо-Крымский канал перестал получать воду из Днепра из-за его обмеления

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 21 июня. /ТАСС/. Река Днепр обмелела после разрушения Каховской ГЭС, однако Крым, Херсонская и Запорожская области без воды не останутся, заверил в среду ТАСС мэр Новой Каховки, где расположена электростанция, Владимир Леонтьев.

"Северо-Крымский канал, насколько я понимаю, насколько мне известно, сейчас перестал получать воду из Днепра, потому что просто ее нет в Днепре. Днепр обмелел. И все это по причине теракта, который совершен понятно кем. Сейчас воду мы не можем получить, к большому сожалению. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что предусматривается восстановление работы Северо-Крымского канала. Очевидно, что специалисты есть и без воды Крым, юг Херсонской и Запорожской областей не останутся", - сказал Леонтьев.

Он уточнил, что "специалисты различных министерств и ведомств этим [вопросом восстановления дамбы Каховской ГЭС] занимаются именно сейчас". "Я думаю, что в скором будущем получим эту информацию", - добавил Леонтьев.