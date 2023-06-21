У берегов Испании несколько десятков мигрантов пропали без вести

В службе спасения на море королевства также сообщили о гибели ребенка

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один несовершеннолетний погиб, еще несколько десятков мигрантов пропали без вести при попытке добраться на лодке до берегов Канарских островов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в службе спасения на море королевства.

По ее информации, спасательную "операцию координировало Марокко", однако затем была запрошена помощь Испании. "Были спасены 24 человека", - добавили в службе, уточнив, что также было обнаружено тело несовершеннолетнего. В ведомстве не знают, сколько точно человек находилось на судне. "Может быть, около 60", - пояснили в службе.

Там отметили, что лодка находилась примерно в 140 км от берегов острова Гран-Канария.

По версии представителя организации Caminando Fronteras Элены Малено, в результате случившегося погибли 39 человек.

По данным МВД Испании, с января по май 2023 года на Канарские острова прибыли более 4,4 тыс. нелегалов. Этот показатель почти на 47% меньше цифры за аналогичный период прошлого года.