В ЛНР мужчина получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве

В отделе информации и общественных связей регионального МВД отметили, что в находящихся поблизости от линии соприкосновения или в недавно освобожденных населенных пунктах могут оставаться взрывоопасные предметы

ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Житель поселка Донецкий, относящегося к городу Кировску в ЛНР, во время уборки на придомовой территории получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей регионального МВД.

"В поселке Донецкий гражданин 1964 года рождения по месту жительства проводил уборку придомового участка, не заметив взрывное устройство в траве, получил множественные травмы в результате его подрыва", - говорится в сообщении Telegram-канала ​республиканского МВД.

В ведомстве рассказали, что пенсионера госпитализировали с травматической ампутацией ногтевой фаланги правой кисти, а также рваной раной в области первых пальцев обеих кистей. "Установлено, что мужчина пострадал в результате детонации взрывателя от выстрела ВОГ-25П 40 мм", - добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что в находящихся поблизости от линии соприкосновения или в недавно освобожденных населенных пунктах могут оставаться взрывоопасные предметы.