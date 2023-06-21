В Новой Каховке сообщили о многократных и ежедневных атаках ВСУ в ходе ликвидации ЧС

Глава администрации городского округа Владимир Леонтьев отметил, что их целями служили люди и транспортные средства, которые доставляли воду, продукты питания, медикаменты

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние две недели, пока идет ликвидация последствий теракта на Каховской ГЭС, стали многократно ежедневно атаковать Новую Каховку в Херсонской области дронами, сообщил в среду журналистам глава администрации городского округа Владимир Леонтьев.

"В течение последних двух недель во время ликвидации чрезвычайной ситуации дроновые атаки стали многократными, ежедневными. Сначала целями служили люди и транспортные средства, которые доставляли воду, продукты питания, медикаменты, эвакуировали людей. Вчера произошло ужасное событие, в результате которого погибла молодая женщина и ранены еще четыре сотрудника, плюс один получил контузию", - сказал Леонтьев.

Он отметил, что накануне удар был нанесен по сотрудникам предприятия, которое практически завершило первый этап ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. "Проведен огромный объем работ по ликвидации ЧС. По сути дела, люди могут практически безопасно жить во всех населенных пунктах, которые подверглись ужасному затоплению, которое было вызвано террористическим актом. И эти именно люди подвергаются ударам. Почему? Потому что это звериная жесточайшая ненависть", - отметил Леонтьев.