В Тамбовской области в ДТП с "Газелью" и большегрузом погибли четыре человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 21 июня. Грузовик и грузопассажирская "Газель" столкнулись днем в среду на автодороге Каспий - Кариан - Токаревка в Тамбовской области. В результате аварии в "Газели" четыре человека погибли и один получил травмы, также пострадал водитель грузовика, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Около 16:00 на автомобильной дороге Каспий - Кариан - Токаревка произошло столкновение грузового автомобиля и "Газели". В результате аварии в "Газели" погибли четыре человека, а один получил ранение. Также ранен водитель грузовика", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла недалеко от деревни Абакумовка Токаревского района, обстоятельства ДТП устанавливаются.