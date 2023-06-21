NBC: специалисты не зафиксировали стуков в районе поисков батискафа в Атлантике

По данным телеканала, зафиксированные под водой звуки можно описать как "шумы"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Звуки, которые были зарегистрированы с помощью гидролокационного оборудования в районе поисков пропавшего батискафа "Титан", не были стуками, предположительно исходившими от глубоководного аппарата. К такому выводу пришли специалисты после анализа записи, сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на двух представителей Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

По его сведениям, зафиксированные под водой звуки можно описать как "шумы", однако назвать их стуками нельзя.

Ранее в среду северо-восточное подразделение Береговой охраны США в Twitter сообщило, что участвующий в поисках канадский военный противолодочный самолет зарегистрировал подводные звуки, но поиски с помощью беспилотного подводного аппарата в районе обнаружения шумов "дали негативный результат".

Участники поисковой операции исходят из того, что запас воздуха в батискафе иссякнет в четверг. К настоящему моменту осмотрен район площадью почти 26 тыс. кв. км, что сопоставимо с размером американского штата Массачусетс. По меньшей мере восемь специализированных судов работают в районе поисков.