В США предупредили, что воздуха на батискафе "Титан" осталось менее чем на 20 часов

Американский контр-адмирал Джон Могер также признал, что звуки, которые были зафиксированы в ночь на среду, анализируются

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Запасы воздуха на батискафе "Титан", связь с которым была утеряна несколько дней назад в Атлантике, достаточны менее чем на 20 часов. Об этом сообщил в среду в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США.

Свои выводы он основывает на том факте, что изначально сообщалось о том, что подводный аппарат может обеспечивать воздухом людей на его борту в течение 96 часов. "Один из факторов, которые сложно предсказать, по поводу остающегося кислорода, - то, что мы не знаем, какова скорость потребления кислорода каждым человеком, который находится на борту подводного аппарата", - сказал он.

Могер добавил, что находящиеся на месте пропажи батискафа поисково-спасательные группы исходят из предположения, что воздуха осталось менее чем на 20 часов, чтобы успеть найти и спасти людей на его борту.

"Это удаленное место, мы расставили приоритеты как с точки зрения на поверхности, так и под водой", - сказал контр-адмирал. При этом он признал, что природа звуков, которые были зафиксированы в ночь на среду, пока неизвестна, они анализируются.