В Коми на реке Печоре загорелся буксир-толкач

Транспортная прокуратура организовала проверку

СЫКТЫВКАР, 21 июня. /ТАСС/. Возгорание буксирно-моторного катера произошло на причале реки Печоры в Усинском районе Республики Коми, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.

"В поселке Усть-Уса на причале реки Печоры произошло возгорание буксирно-моторного катера. На место направлены подразделения согласно расписания выезда Усинского пожарно-спасательного гарнизона по установленному рангу пожара №1", - говорится в сообщении.

На место также выехал печорский транспортный прокурор Александр Иванов, транспортная прокуратура организовала проверку. "Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта в связи с возгоранием буксира-толкача "Александр Мелехин" 21 июня около 17 часов на 755-м км реки Печоры в районе населенного пункта Усть-Уса Усинского района Республики Коми", - сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.