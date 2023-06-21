Эксперт считает, что спасти экипаж батискафа "Титан" сложнее, чем отправиться на Луну

По словам преподавателя факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвида Зее, экипаж подводного аппарата, скорее всего, обречен

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июня. /ТАСС/. Операция по спасению пяти членов экипажа туристического батискафа "Титан", пропавшего в водах Атлантического океана, по своей сложности сравнима с запуском космического корабля на Луну. Экипаж подводного аппарата, скорее всего, обречен, считает преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее.

"Если у этой субмарины проблемы с управлением, то она пропала. Туда никто не сможет спуститься и забрать ее. И никакого плана Б у них нет. Даже атомные подлодки не спускаются на такую глубину. Это сложнее, чем слетать на Луну", - цитирует его в среду газета Globo.

С ним согласен и капитан первого ранга Луис Эдуардо Сетрим Масиел, командующий базой подводных лодок ВМС Бразилии, расположенной в городе Нитерой, рядом с Рио-де-Жанейро. По его мнению, техническая возможность взять батискаф на буксир существует, однако времени для реализации такого плана чрезвычайно мало с учетом малого количества запасов воздуха на аппарате. "Это чрезвычайно сложно", - говорит эксперт, отмечая, что из-за разницы давления сам подъем аппарата на поверхность займет не менее двух часов.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера "Титаник". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Два остающихся пассажира батискафа - 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.