В Тверской области при пожаре в жилом доме погибли два человека

Среди них ребенок

ТВЕРЬ, 21 июня. /ТАСС/. Женщина и маленький ребенок погибли при пожаре в жилом доме в деревне Поречье, расположенной в Бологовском районе Тверской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления МЧС по региону.

"На месте пожара обнаружены тела двух погибших: женщины 1968 года рождения и ребенка 2019 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о пожаре в жилом доме на Заречной улице в деревне Поречье Бологовского района поступила в МЧС в 15:15 мск, в 16:19 мск спасатели объявили о локализации возгорания, в 16:32 мск - о ликвидации открытого горения. В настоящий момент пожарные занимаются проливкой строения.

Всего к ликвидации возгорания привлечено 26 человек и 11 единиц техники. Площадь пожара и его причина устанавливаются. По факту гибели людей следователи СК проводят проверку, для установления точной причины смерти женщины и ребенка назначено судебно-медицинское исследование. По данным прокуратуры региона, в доме, где произошел пожар, жила многодетная семья.