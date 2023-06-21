Суд арестовал экс-министра ЖКХ Ростовской области по новому делу

Он пробудет под стражей до 20 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, уже осужденному за злоупотребление должностными полномочиями, в виде заключения под стражу до 20 июля. Об этом журналистам в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Майеру Андрею Федоровичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностями полномочиями), по 20 июля 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Майер, еще будучи министром, велел подчиненным подготовить бюджетные заявки, на основании которых была выделена федеральная субсидия на благоустройство общественных пространств в 2019 году, в том числе на финансирование проектов по благоустройству территорий в Егорлыкском, Аксайском, Мясниковском, Неклиновском, Целинском и Матвеево-Курганском районах, Новошахтинске и Первомайском районе Ростова-на-Дону. Организация конкурса искусственно создала условия для финансирования этих проектов, в результате произошел перерасход бюджетных денег на почти 299 млн рублей.

Во вторник Майер был задержан по подозрению в новых 11 эпизодах противоправной деятельности (ч. 2 ст. 285 УК РФ) при выходе из СИЗО Новочеркасска.

Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Майера виновным в нарушении при освоении средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" при благоустройстве парка Вересаево в Ростове-на-Дону и парка в городе Зверево. Уголовные дела были возбуждены по той же статье. Суд тогда назначил ему три года и пять месяцев в колонии общего режима. На 27 июня назначено рассмотрение первого дела Майера в апелляционной инстанции Ростовского областного суда.

Майер был уволен с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области указом губернатора региона Василия Голубева 16 марта 2020 года.